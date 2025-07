Boulos, le conseiller de Trump, effectue une tournée maghrébine

Massad Boulos et Donald Trump / Archive - DR

Massad Boulos, conseiller spécial du président Donald Trump pour l'Afrique, doit «entamer une tournée au Maghreb dans les jours à venir», a révélé un média anglophone. Selon des sources diplomatiques de haut niveau, sous couvert d'anonymat, cette visite s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus vaste des États-Unis pour réaffirmer leur présence en Afrique du Nord et au Sahel. L'accent est mis sur la résolution des conflits et une approche axée sur le «commerce plutôt que l'aide», alors que Washington redéfinit sa stratégie africaine.

La tournée à venir se concentrera sur des consultations de haut niveau, avec pour objectif de poser les bases de futures initiatives de paix. Cette démarche fait suite à plusieurs mois de contacts diplomatiques discrets mais constants avec des acteurs clés de la région.

Le retour diplomatique de Washington dans cette région dépendra de la capacité de la tournée de Boulos à insuffler une dynamique positive dans les processus de paix, longtemps au point mort, indique le média anglophone.

Pour rappel, en avril, Massad Boulos avait provoqué des tensions au Maroc en déclarant que «200 000 réfugiés sahraouis vivant en Algérie attendent toujours une solution définitive». Le lendemain, il a rectifié ses propos lors d'une interview accordée à Medi 1 TV, affirmant que l'administration Trump œuvre pour «une solution durable» à la question du Sahara, basée sur la proposition marocaine d'autonomie comme seul cadre de négociation d'une solution mutuellement acceptable. Cette position s'aligne avec le communiqué du 8 avril de la diplomatie américaine, publié après les entretiens entre Marco Rubio et Nasser Bourita.

Enfin, l'administration Trump doit présenter aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU, un nouveau projet de résolution sur la question du Sahara occidental, vers la fin octobre. Ce texte est particulièrement attendu par le Maroc, l'Algérie et le Polisario.