Affaire Al Hoceima : peine réduite pour l'accusé dans la mutilation d'un touriste allemand

La chambre criminelle de la cour d'appel d'Al Hoceima a récemment réduit à deux ans de prison la peine d'un suspect dans l'affaire de la mutilation de l'organe génital d'un touriste allemand, rapporte le journal Assabah.

Initialement, le tribunal de première instance de Targuist avait infligé à l'accusé, qui avait hébergé le touriste allemand, une peine de cinq ans de prison et des amendes. Il était poursuivi pour possession, production, fabrication, consommation et trafic de drogues, ainsi que pour des infractions liées à l'absence de document d'assurance, au défaut d'inspection technique et à la conduite sans permis.

L'affaire a éclaté lorsque le touriste allemand a été admis à l'hôpital régional Mohammed VI à Ait Youssef et Ali. Le suspect avait alors été arrêté, soupçonné d'être impliqué dans cet incident. Toutefois, le touriste a ensuite avoué s'être automutilé sous l'effet de drogues.

Par ailleurs, le touriste allemand a été condamné à six mois de prison avec sursis pour consommation de drogues et fausse déclaration de crime, une peine confirmée en appel.