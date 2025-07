CAN 2024 féminine : Le Maroc motivé pour battre le Ghana et se hisser en finale (Jorge Vilda)

L’entraîneur de la sélection marocaine féminine de football, Jorge Vilda, a assuré, lundi à Rabat, que de l’équipe nationale est pleinement motivée pour battre le Ghana, en demi-finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2024), qui se joue à domicile.

Les Lionnes de l’Atlas sont déterminées à signer une bonne prestation face au Ghana et décrocher le billet de qualification pour la finale, a dit Vilda, en conférence de presse d’avant-match, au stade olympique de Rabat qui abritera cette demi-finale mardi (20h00). «Au fil des matches, les joueuses ont réussi à gérer la pression et la transformer en énergie positive», a-t-il noté, ajoutant que le mental est le point fort des Lionnes de l’Atlas.

Il a relevé, dans ce sens, que la sélection marocaine, qui se prépare depuis deux mois pour ces joutes, mettra à profit les facteurs public et terrain en sa faveur afin de se qualifier en finale. «Les joueuses ont fourni énormément d’efforts lors de la phase des groupes, d’autant plus que nous avons affronté des sélections fortes physiquement», a-t-il reconnu, soulignant que le Ghana est une équipe redoutable et développe un jeu collectif et rapide.

De son côté, la joueuse de l’équipe du Maroc, Ibtissam Jraidi a indiqué que le match contre le Ghana sera très disputé, assurant que «les joueuses sont conscientes de la responsabilité qui pèsent sur leurs épaules». Selon Jraidi, désignée meilleure joueuse lors du quart de finale face au Mali (3-1), «les distinctions individuelles ne sont pas vraiment importantes, l’essentiel est d’aider l’équipe à s’imposer et atteindre la finale».

Pour sa part, le sélectionneur du Ghana, Kim Bjorkegren, a estimé que le match face au Maroc sera le plus difficile pour son équipe dans cette CAN, ajoutant que ses joueuses auront la lourde tâche de surmonter la fatigue après le match face à l’Algérie en quart de finale. «Nous allons défendre nos chances, même si la tâche s’avère difficile face aux Marocaines. Nous avons analysé leur style de jeu et espérons remporter ce match», a-t-il encore dit.

La seconde demi-finale mettra aux prises le Nigeria et l’Afrique du Sud, mardi au stade Larbi Zaouli de Casablanca (17h00).