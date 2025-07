Espagne : L’OMDH dénonce le racisme de l’extrême droite à Torre Pacheco

Une semaine après les violences survenues à Torre Pacheco, dans la province espagnole de Murcie, l’Organisation marocaine des droits humains (OMDH) a déploré des «persécutions racistes contre les immigrés, majoritairement des nationaux résidant depuis plus de deux décennies». Dans un communiqué diffusé ce lundi, l’association a exprimé ses inquiétudes face à «la montée du racisme d’extrême droite, qui fait des victimes parmi les migrants en Espagne, porte gravement atteinte au tissu social espagnol et ravive les sentiments de peur et de haine».

Dans ce contexte, l’OMDH a mis en garde contre «les répercussions négatives de ces événements sur les relations maroco-espagnoles et sur l’image de l’Espagne au sein de la société marocaine», ainsi que sur «les progrès réalisés par l’Espagne en matière d’intégration des immigrés». Plus loin, l’organisation a condamné nommément «les actes racistes perpétrés des membres du parti d’extrême droite VOX et tous les actes d’incitation à la haine diffusés par les médias espagnols proches de l’extrême droite et sur les réseaux sociaux».

Par ailleurs, l’ONG a fustigé «l’instrumentalisation par l’extrême droite de la question migratoire et des incidents mineurs, qui deviennent en argument électoral». Dans ce sens, la structure a lancé un appel aux «forces démocratiques et de défense des droits humains en Espagne» pour «se mobiliser contre la vague croissante de discrimination raciale et d’intolérance sous toutes ses formes».

L’OMDH a également préconisé «l’ouverture d’une enquête» sur les incidents racistes. A ce titre, elle a souligné la nécessité de poursuivre toutes les personnes impliquées, ainsi que ceux qui promeuvent des discours racistes, discriminatoires et xénophobes.

Lundi 14 juillet dernier, les incidents ont fait réagir le Président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, qui a affirmé que «le racisme est incompatible avec la démocratie». «Ce qui se passe à Torre-Pacheco est un défi pour nous tous. Nous devons exprimer nos opinions, agir avec fermeté et défendre les valeurs qui nous unissent. L’Espagne est un pays de droits, non de haine», a-t-il insisté.