Maroc – Espagne : Grenade accueille une conférence sur la diplomatie culturelle

La ville de Grenade (Espagne) a accueilli, le 18 juillet dernier, une conférence internationale sur la diplomatie culturelle avec le Maroc. A l’initiative de la Ligue marocaine des jeunes éditeurs de journaux, la rencontre a porté sur «le rôle de la diplomatie culturelle, artistique et médiatique dans la construction de ponts entre les pays», avec les deux royaumes voisins comme exemple.

Tenu à la Fondation euro-arabe des hautes études, l’événement a réuni des artistes, des intellectuels, des journalistes et des cinéastes des deux pays pour débattre du rôle de la culture comme outil de renforcement de la coexistence et de la compréhension mutuelle. Selon le média local Granada Es Noticia, le programme a inclus diverses activités, dont des tables rondes et une annonce promotionnelle pour le film «Camino/Tariq», une coproduction maroco-espagnole qui sera tournée dans les deux pays.

María Ortega Castillo, adjointe au maire de Víznar et conseillère municipale à la culture, à l’éducation et à l’égalité, a exprimé le soutien institutionnel de sa municipalité à ce type d’initiatives. Pour elle, ces rencontres «témoignent de l’importance de la diplomatie culturelle à une époque où la haine, la marginalisation et le racisme sont de plus en plus visibles dans notre société».

Cité par Granada Es Noticia, la responsable a également insisté sur la nécessité de «construire des ponts et de renforcer ce qui nous unit en tant que peuples partageant une histoire, une culture et des traditions communes». De son côté, la cinéaste espagnole María Casado a souligné l’importance de la diplomatie culturelle et artistique comme «piliers de la coopération» bilatérale.

Directrice du projet «Camino/Tariq», elle souligne d’ailleurs que cette coproduction «symbolise un engagement non seulement envers la culture, mais aussi envers la diversité, l’identité commune et l’héritage méditerranéen».

Président de la Ligue marocaine des jeunes éditeurs de journaux cité par la même source, Mohamed Fajri a pour sa part souligné l’importance du soft-power culturel, surtout dans des contextes de tensions. «Nous devons désormais impliquer les artistes, les intellectuels et les communicateurs dans cet effort commun», a-t-il déclaré.

A ce titre, l’événement ambitionne de jeter les bases d’une coopération durable entre le Maroc et l’Espagne, contribuant ainsi à la compréhension entre le monde arabe et l’Europe.