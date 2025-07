Maroc : 100 M€ de la BAD pour une agriculture solidaire inclusive des femmes et des jeunes

Le conseil d’administration du groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un financement de 100 millions d’euros (M€) au Maroc pour mettre en œuvre le Programme d’appui à l’agriculture solidaire inclusive des femmes et des jeunes (PAASIFEJ).

Le projet vise à générer des opportunités durables pour les femmes et les jeunes, à renforcer la sécurité alimentaire et à mieux préparer la petite agriculture marocaine aux défis du changement climatique, indique la BAD dans un communiqué.

Il permettra de stimuler l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes en zones rurales à travers la mise en place des mécanismes de financement et d’incitation adaptés et le renforcement des dispositifs d’accompagnement technique et financier, fait savoir la même source.

Ledit projet facilitera aussi le déploiement de nouvelles infrastructures, de production et de services agricoles, consolidant l’ancrage des femmes dans les chaînes de valeur locales, le renforcement de leurs compétences et l’accroissement de leur productivité.

D’après la BAD, ces actions favoriseront l’émergence de femmes entrepreneures dans les secteurs agricole, para-agricole, de la transformation et du numérique. Elles soutiendront la nouvelle feuille de route pour l’emploi en favorisant l’entrepreneuriat rural.

Cité dans le communiqué, Achraf Tarsim, responsable du bureau pays de la BAD pour le Maroc, indique que cette nouvelle permet un accompagnement «pas à pas pour construire une agriculture moderne, inclusive et résiliente, capable de révéler tout le potentiel de celles qui aspirent à innover et à créer de la valeur et de l’emploi sur leurs territoires».

En cohérence avec les priorités du Maroc, le programme soutiendra la mise en œuvre de la stratégie Génération green 2020-2030, du Programme national d’agriculture solidaire ainsi que celui de l’entrepreneuriat des jeunes.