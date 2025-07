Midelt : Un comité «vérité et responsabilité» voit le jour après la mort de Mohammed Bouslikhen

Les sections locales de l'Association marocaine des droits humains (AMDH) à Khénifra, Béni Mellal et Drâa-Tafilalet ont annoncé la création d'un «Comité vérité et responsabilité», suite au décès du jeune berger Mohamed Bouslikhen à Agbalou (province de Midelt), dans des circonstances mystérieuses. Le comité est composé de militants associatifs et d'un groupe de défenseurs des droits humains de Midelt, ainsi que de la région de Drâa-Tafilalet. L'objectif est de faire connaître la vérité et tenir tous les impliqués responsables.

Dans un communiqué, l'association a déclaré que cette initiative vient en réponse à ce qu'elle a qualifié d'«hypothèses de suicide qui ne répondent pas aux normes légales» et au milieu de ce qu'elle a appelé des campagnes médiatiques non documentées, promues via des pages Facebook locales. Elle a considéré ces contenus comme des tentatives d'influencer l'opinion publique et le détourner de la vérité.

Le comité a annoncé l'organisation d'un convoi de solidarité vers la région d'Agbalou, mercredi 23 juillet 2025, afin de rencontrer la population locale et présenter ses condoléances à la famille du défunt, dans le cadre d'un programme de plaidoyer visant à faire respecter la responsabilité légale.

Le procureur général près la Cour d'appel d'Errachidia a confirmé, le 9 juillet, que les résultats de l'autopsie initiale du corps de Mohamed Bouslikhen, un jeune berger de 15 ans retrouvé pendu dans la région de Boumia, province de Midelt, le lundi 16 juin, ont montré que la mort était due à une strangulation par corde, sans aucune preuve d'agression sexuelle ou physique sur le corps, contrairement à ce qui avait été diffusé sur certaines plateformes.

Malgré le démenti de tout signe de violence, la source a souligné que les enquêtes judiciaires sont toujours en cours.