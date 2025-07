Casablanca : Les livreurs de Glovo manifestent contre la carte du Maroc tronquée sur l’application

Les livreurs de Glovo au Maroc manifestent, ce lundi à Casablanca, pour dénoncer la détérioration de leurs conditions de travail, mais aussi pour contester l’utilisation d’une carte tronquée du Sahara, sur l’application de la plateforme de livraison à la demande. L’entreprise espagnole est dans le viseur depuis plusieurs semaines, durant lesquelles les livreurs ont multiplié les rassemblements en appelant à un arrêt de travail, si la carte n’est pas rectifiée avec le retrait de la mention «Sahara occidental».

Par ailleurs, les tensions se sont exacerbées entre les livreurs et l’antenne marocaine de la plateforme espagnole, qu’ils appellent à «respecter le droit à l’organisation syndicale». Sur le volet social et économique, les travailleurs pointent notamment les charges financières lourdes dont ils doivent s’enquérir eux-mêmes, à savoir les coûts pour leurs motocyclette, l’assurance et l’essence, ainsi que l’équipement de travail, comme les vestes et les casques, sans soutien de l’entreprise.

Dans le même sens, les livreurs déplorent des salaires maigres et insuffisants pour couvrir leurs dépenses, en l’absence d’une prise en charge de couverture santé et d’assurance accident par l’entreprise.

Ce rassemblement n’est pas le premier du genre, puisque les livreurs ont déjà organisé des mobilisations en groupe, depuis le début du mois de juillet. Ils n’entendent pas battre en retraite, tant que leurs revendications ne sont pas entendues.