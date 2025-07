L'Algérie mobilise à nouveau le mouvement séparatiste du Rif

L'Algérie persiste dans son soutien aux voix séparatistes au Maroc, en organisant ce dimanche, une conférence internationale sur la «situation des droits de l'homme dans le Rif occupé». Cet événement a été orchestré par le «Parti National du Rif», soutenu par Alger, et qui milite pour l'indépendance de la région du Rif au Maroc.

Reprenant la rhétorique du Front Polisario, ce groupe séparatiste a accusé l'État marocain de perpétrer des «crimes contre le peuple rifain», en insistant sur ce qu'il appelle «le droit à l'autodétermination d'un peuple dont la volonté libre a été niée».

Selon des médias algériens, la conférence a rassemblé plusieurs «personnalités politiques, militants des droits de l'homme et journalistes, tant en Algérie qu'à l'international».

Yuba El Ghadioui, porte-parole du mouvement séparatiste, a déclaré que cette rencontre avait pour but de «lancer un processus juridique et politique pour ramener la question rifaine, longtemps étouffée par le silence, et victime d'une marginalisation systématique dans les récits officiels». Il a salué ce qu'il considère comme «le soutien de l'Algérie aux causes justes et aux peuples opprimés».

Le «PNR» a vu le jour en septembre 2023 à Bruxelles, avant d'ouvrir une représentation à Alger. Il a également appelé le Polisario à coordonner leurs efforts respectifs pour «faire face à l'occupation marocaine».