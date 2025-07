Pays-Bas : Un livreur de 18 ans tué par un tramway peu avant ses vacances au Maroc

Safouan, jeune bachelier de 18 ans et livreur de repas, s'apprêtait à partir en vacances familiales tant attendues au Maroc, ce mois de juillet. Mais quelques jours avant le départ, la tragédie a frappé. Alors qu'il effectuait une livraison en scooter à Rotterdam, aux Pays-Bas, il a été mortellement percuté par un tramway le vendredi 11 juillet.

Depuis ce drame, le lieu de l'accident est devenu un espace de recueillement. Des fleurs recouvrent désormais la pelouse. Famille et amis s'y retrouvent quotidiennement pour lui rendre hommage.

«Nous devions partir pour le Maroc aujourd'hui. Juste passer un bon moment en famille», a confié son frère cadet, Ashraf, 16 ans, au micro du radiodiffuseur public néerlandais NOS. «Maintenant, nous y allons pour l'enterrer», a-t-il ajouté avec tristesse.

Ashraf et son ami Amine, âgé de 18 ans, retournent fréquemment sur les lieux de l'accident. «Je ne comprends pas ce qui m’arrive. On passait chaque jour ensemble. Et maintenant, ce n’est plus possible», a témoigné ce dernier, bouleversé. «Il roulait sur le trottoir, ici, puis il a heurté le tramway. Il a été traîné jusqu’au bout, là-bas», a expliqué Ashraf en montrant les rails.

L'Erasmiaans Gymnasium, l'école où Safouan venait d'obtenir son diplôme, déplore également cette mort. En hommage à son camarade disparu, un élève a lancé une collecte de fonds pour financer la construction d’un puits, un acte de sadaqah jariyah, une forme de charité continue dans l’islam. «C’est quelque chose qui profite aux autres, même après la mort», a expliqué Amine.

En moins d'une semaine, la campagne a permis de récolter plus de 40 000 €. «Cela nous montre que nous ne sommes pas seuls. Il y a tellement d'amour pour lui, et nous sommes incroyablement reconnaissants envers tout le monde», a déclaré Ashraf.