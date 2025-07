Afrique du sud : Le parti de Cyril Ramaphosa réagit à la visite de Zuma au Maroc

Après plusieurs jours de silence, le Congrès national africain (ANC), dirigé par Cyril Ramaphosa, a finalement pris position face au soutien affiché par Jacob Zuma, ancien président sud-africain et actuel leader du UMkhonto we Sizwe (MK), à la marocanité du Sahara occidental.

«Nous condamnons l'engagement opportuniste de Jacob Zuma, qui s'aligne sur des initiatives sapant la position de l'Afrique du Sud au niveau international et trahissant les principes de non-alignement, de paix et de solidarité anticoloniale qu'il prétendait autrefois défendre», déclare l'ANC dans un communiqué.

«Il est déplorable qu'un ancien leader d'un mouvement de libération trahisse notre mission historique et révèle son véritable visage en s'opposant à notre objectif de bâtir une Afrique et un monde meilleurs, plus justes, équitables, démocratiques et libres.»