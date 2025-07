Maroc : Une marche dénonce la famine dans la bande de Gaza et soutient la Palestine

Des milliers de manifestants ont battu le pavé, ce dimanche à Rabat, en soutien à la Palestine et contre la famine qui sévit dans la bande de Gaza, assiégée par Israël depuis le 7 octobre 2023. À l'initiative du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation, le rassemblement a dénoncé les politiques de l'occupation, dans un contexte où la région vit un génocide et une crise humanitaire sans précédent.

Cette manifestation se tient également à la suite de l'appel lancé par la résistance palestinienne, en faveur d'une large mobilisation populaire internationale afin de faire face à la politique de famine que subissent les habitants assiégés de la bande de Gaza.

À Rabat, les manifestants se sont regroupés par milliers, dans un rassemblement d'envergure marqué par la participation de dirigeants de partis, d'organisations politiques et de défense des droits humains, en plus de représentants syndicaux, outre une forte présence des membres d'Al Adl Wal Ihsane.

Dans son communiqué appelant à cette marche, le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation a souligné que cette participation relevait du «devoir humanitaire et de la responsabilité historique en tant que peuple et militants, face aux crimes de famine et de génocide» et au «silence complice de la communauté internationale».

Par la même occasion, la structure a fermement condamné «le silence international et l'échec arabe à arrêter ce crime odieux», tout en appelant la population marocaine à la mobilisation continue et à la lutte en soutien à la Palestine.