Match amical : La sélection du Maroc des locaux bat le Burkina Faso

L’équipe nationale des joueurs locaux (natifs de 2000 et plus) s’est imposée face à son homologue du Burkina Faso sur le score de 2 buts à 1, samedi au stade municipal de Kénitra, en match amical.

Le premier but de la sélection nationale a été inscrit par Bouchaïb Arrasi à la 58e minute, tandis que Younes Elkaabi a doublé la mise en marquant le second but (62e).

Un second match opposera les deux sélections, jeudi prochain à Kénitra (18h00). Ces deux rencontres servent de préparation pour le Championnat d’Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN), co-organisé le mois prochain par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie.