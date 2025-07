Casablanca : Les allégations sur un vol d'organes dénuées de tout fondement

Le procureur général du roi près la Cour d'appel de Casablanca a souligné que les allégations d'une femme, relatées dans une vidéo relayée sur des réseaux sociaux, prétendant le vol d'organes de son fils, décédé dans un accident de la circulation en 2021, sont fausses et dénuées de tout fondement.

Dans un communiqué, le procureur général affirme que les allégations de cette femme sur la classification de sa plainte déposée au sujet d'un prétendu vol d'organes humains de son fils, décédé dans un accident de la circulation le 08/09/2021, sont fausses et dénuées de tout fondement, précisant que les faits relatés dans la vidéo ont fait l'objet d'une enquête judiciaire.

Les résultats de l'enquête ont conclu que l'opération de don d'organes du défunt a été effectuée dans le plein respect des dispositions légales et réglementaires, conformément à la loi 16-98 relative au don, au prélèvement et à la transplantation d'organes et de tissus humains, a ajouté la même source.

Les prélèvements d'organes du défunt (les deux reins et la cornée) ont été réalisés après l'accord explicite et écrit de la mère du défunt portant sa signature et son empreinte, ainsi que le numéro de sa carte d'identité nationale, explique-t-on. L'opération de prélèvement a été effectuée après la constatation du décès.

L'opération de don d'organes du défunt s'est déroulée sous la supervision d'un comité médical spécialisé tout au long des phases de procédure de don d'organe, après vérification de la mort cérébrale et l'établissement d'un procès-verbal de constatation de la mort cérébrale par des médecins et la réaffirmation du diagnostic clinique de l'état de mort cérébrale via l'imagerie tomodensitométrique (TDM).

Les organes humains précités ont été transplantés à d'autres patients selon la liste des malades tenue par le service compétent de l'hôpital, détaille le procureur général du roi. Il souligne que ces faits sont consignés dans le registre dédié à cet effet par l'administration de l'hôpital.