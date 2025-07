Mondial 2030 : David Hallyday saisit la FIFA sur la traque des chiens errants au Maroc

Le chanteur et musicien français David Hallyday a saisi récemment la Fédération internationale de football association (FIFA), pour interpeller sur ce qu’il qualifie d’«extermination cruelle de chiens» errants au Maroc, en amont du Mondial 2030 coorganisé avec l’Espagne et le Portugal. Dans son courrier relayé par l’association Pour une éthique dans le traitement des animaux (PETA), le fils de Johnny Hallyday s’adresse au président de l’instance footballistique, en dénonçant «une maltraitance animale» qui «viole la promesse de protéger les animaux, faite par le pays à la FIFA».

Dans sa missive, l’artiste demande à Gianni Infantino «d’exhorter le Maroc à mettre fin au massacre des chiens, ou de suspendre son statut de pays coorganisateur». Dans ce sens, il rappelle que la candidature à l’organisation de la Coupe du monde inclut un engagement du pays à «protéger les droits des animaux», à «créer des cliniques et à soutenir des programmes destinés aux chiens errants». Pour autant, il estime que le royaume «ne respecte pas ses engagements, mettant en danger trois millions de chiens sans abri, menacés d’être empoisonnés, abattus ou brûlés vifs».

«L’idée que des chiens comme ceux avec qui je partage ma vie, Phoenix et Cooper, doivent lutter pour survivre dans la rue, sans avoir rien fait de mal pour ensuite être tués cruellement par des humains me remplit de tristesse et de colère», écrit encore David Hallyday. Par la même occasion, il appelle la FIFA à «condamner» les faits et à «imposer des sanctions appropriées».