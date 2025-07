Stellantis produira Fiat Giga Panda et Fastback à Kénitra dès 2026

A compter de l’année 2026, Stellantis va produire les voitures Fiat Giga Panda et Panda Fastback sur son site industriel de Kénitra, au Maroc, générant ainsi 3 100 emplois supplémentaires et 535 000 véhicules par an, d’ici 2030. Ce projet de développement de la production transforme le site en l’un des cœurs battants de l’industrie automobile internationale, tout en tenant compte de l’optimisation des coûts et de la logistique pour couvrir les marchés régionaux.

Dans ce sens, «la nouvelle Fiat Giga Panda représente bien plus qu’un simple modèle : elle est le lien entre le passé glorieux de la citadine turinoise et l’avenir de l’industrie automobile», écrit le site spécialisé motori.it. Une fois pleinement opérationnel, la production annuelle totale devrait atteindre les 140 000 unités. Selon la même source, ces dernières seront réparties équitablement entre les deux modèles.