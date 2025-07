Mauritanie : Les militaires algériens emboitent le pas aux délégations des FAR

Une délégation militaire algérienne de haut rang a effectué une visite de trois jours en Mauritanie, rapportaient vendredi 18 juillet des médias basés à Nouakchott. Cette mission a visité le siège de l'École nationale de commandement et d'état-major (ENCM), qui dépend de l'État-major de l'armée mauritanienne. Selon un communiqué de l'armée mauritanienne, cette visite «s'inscrit dans le cadre de la coopération militaire entre la Mauritanie et la République algérienne démocratique et populaire».

En avril dernier, l'Algérie et la Mauritanie avaient signé à Alger deux accords de coopération en matière de défense. «Le premier concerne le domaine de la défense, tandis que le second porte sur la protection des informations classifiées», avait précisé l'armée mauritanienne.

Cette visite de la délégation militaire algérienne à Nouakchott a été précédée par celle de membres des Forces armées royales (FAR) marocaines, spécialisés dans le renseignement militaire. Pour rappel, une délégation des FAR avait déjà effectué une visite de travail en Mauritanie du 22 au 24 avril.