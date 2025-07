Saham Bank obtient 55 millions d'euros de la BERD pour dynamiser l'économie verte au Maroc

Saham Bank a obtenu un financement de 55 millions d'euros, soit 578 millions de dirhams, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Ce partenariat stratégique vise à promouvoir les initiatives d'économie verte au Maroc, dans le cadre du programme GEFF Plus (Green Economy Financing Facility).

Ce montant, soutenu par le Fonds vert pour le climat (GCF), l'Union européenne et le gouvernement canadien à travers le fonds HIPCA, permettra d'établir deux lignes de crédit dédiées au financement de projets privés marocains axés sur la transition énergétique et le développement durable, selon un communiqué de presse de Saham Bank publié vendredi.

L'assistance technique, financée par l'UE et le GCF, accompagnera ce financement et s'intègre dans le Programme de décarbonisation et de résilience climatique du Maroc. Ce soutien vise à renforcer les capacités internes de Saham Bank en matière de finance verte et à développer des produits financiers alignés sur les objectifs climatiques.

Ce partenariat représente une étape clé dans la stratégie de durabilité de la banque, suite à sa transition de propriété. Fondée en 1913 en tant que filiale de la Société Générale de France, la banque a été acquise par le groupe marocain Saham en avril 2024 et officiellement renommée Saham Bank en juin 2025.