Alphavest Capital et Boeing vont établir des centres d'excellence aéronautique au Maroc

Alphavest Capital et Boeing ont signé un protocole d'accord pour établir des centres d'excellence aéronautique au Maroc. Cette initiative vise à renforcer la compétitivité du royaume sur la scène mondiale de l'industrie aéronautique. Cet accord, paraphé à Casablanca, marque une avancée significative dans les ambitions du Maroc dans le domaine, selon un communiqué de presse diffusé vendredi.

D'après les termes de ce partenariat, Alphavest Capital et Boeing s'engagent à développer des capacités logistiques et à créer cinq centres d'excellence. Ceux-ci seront spécialisés dans l'ingénierie, les tubes et conduits, la fabrication de pièces mécaniques complexes, les opérations de tôlerie, les structures secondaires incluant les pièces composites, ainsi que la transformation des métaux et la distribution de matières premières.

Majid Benmlih, Président et PDG d'Alphavest Capital, a qualifié cet accord d'historique, soulignant qu'il positionne le Maroc comme un pôle aéronautique compétitif, offrant une forte valeur en termes de risque, de qualité, de coût et de délais de livraison. Il a rappelé que ce partenariat repose sur des années de collaboration entre les deux entreprises, notamment avec la création et le développement de TDM Aerospace.

Ihssane Mounir, Vice-président senior de la chaîne d'approvisionnement mondiale et de la fabrication chez Boeing Commercial Airplanes, a réaffirmé l'engagement de Boeing à renforcer la chaîne d'approvisionnement aéronautique du Maroc et à soutenir le développement d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. Selon lui, cet accord témoigne du soutien continu de Boeing à la vision du Maroc de devenir un acteur majeur du secteur aéronautique mondial.

Alphavest Capital est une société marocaine de gestion d'investissements, spécialisée dans le développement d'industries à fort potentiel grâce à un déploiement stratégique de capitaux à long terme. L'entreprise gère deux fonds sectoriels spécifiques : le Fonds Aéronautique et le Fonds Tech, qui soutient les startups à forte croissance, contribuant à la transformation numérique du Maroc.