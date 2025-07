Un couple français acquitté après avoir été accusé d’avoir voulu sacrifier leur fils de 5 ans au Maroc

Un couple français accusé d'avoir envisagé de «sacrifier» leur fils de cinq ans dans le désert marocain a comparu devant la justice ce jeudi. Arrêtés dans le sud de l'Espagne à la fin de 2023 alors qu'ils s'apprêtaient à prendre un ferry pour le Maroc, ils ont été partiellement acquittés par le tribunal de Bordeaux.

Comme le rapporte Le Parisien, le parquet avait réclamé six ans de prison pour le père et quatre pour la mère pour association de malfaiteurs. Toutefois, le tribunal a jugé qu'«aucune preuve ne pouvait établir» cette accusation.

Néanmoins, le couple a été condamné à 18 mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve pour manquement à leurs obligations parentales. Le père devra également suivre un traitement imposé par le tribunal. «Je n'ai jamais voulu faire de mal à mon fils», a déclaré Florian L., 42 ans, lors de l'audience. Détenu depuis le début de l'enquête, il a été libéré après le verdict.

Le parquet a affirmé que le couple avait brusquement quitté leurs emplois et leur domicile en France, se débarrassant de leurs téléphones pour éviter d'être localisés, et qu'ils avaient prévu de se rendre au Maroc pour «exorciser» leur fils et le «sacrifier le jour de Noël pour qu'il ressuscite comme Jésus».

L'affaire a été révélée par la tante maternelle de l'enfant, qui a alerté les autorités, inquiète du projet du père de créer une «nouvelle religion». Celui-ci a affirmé avoir rencontré Dieu «nu dans une forêt pendant une tempête» et s'est présenté comme son «bras armé». Bien qu'il ait été brièvement interné pour des épisodes délirants, des experts psychiatriques ont conclu qu'il ne souffrait d'aucune maladie mentale durable.

La mère, Marie L., a nié les accusations, soutenant que le voyage visait simplement à «trouver la paix et la tranquillité». Son avocat a plaidé que leur départ précipité «ne prouve pas un plan meurtrier».