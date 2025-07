Allemagne : Des Marocains condamnés pour des attaques à l'explosif contre des distributeurs automatiques

Six individus originaires du Maroc et des Pays-Bas ont été condamnés, jeudi, par un tribunal de Francfort à des peines de prison allant de près de quatorze à cinq ans. Ils ont été reconnus coupables d'avoir fait exploser des distributeurs automatiques de billets, dans l'ouest de l'Allemagne.

Le groupe est impliqué dans le vol de 870 000 euros, en plus d'avoir causé jusqu'à 2,5 millions d'euros de dégâts matériels, au cours des sept attaques menées entre 2022 et 2023 en Hesse, en Rhénanie-Palatinat et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Le principal suspect a été condamné à treize ans et neuf mois de prison. Les cinq autres coaccusés ont écopé de peines allant de cinq à un peu plus de dix ans d'emprisonnement.

Les accusés, âgés de 26 à 32 ans, ont été reconnus coupables après un procès qui a duré près de sept mois. Le parquet a réclamé aussi des charges de tentative de meurtre contre trois des prévenus, mais le tribunal n'a finalement pas retenu ces accusations.