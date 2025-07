Football : Gianni Infantino et Patrice Motsepe rendent hommage à Ahmed Faras

Le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), Gianni Infantino, a exprimé jeudi sa «profonde tristesse» en apprenant le décès d’Ahmed Faras, légende du football marocain et Ballon d’or africain en 1975.

Dans un message publié sur son compte officiel Instagram, Infantino a salué la mémoire du meilleur buteur de l’histoire de la sélection marocaine et qui fut capitaine de l’équipe nationale ayant remporté la Coupe d’Afrique des nations en (CAN 1976).

M. Infantino a tenu à adresser, au nom de la FIFA et de la communauté internationale du football, ses «sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt, ainsi qu’à la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et à tous les membres de la CAF».

Pour sa part, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a exprimé jeudi ses sincères condoléances à la famille du regretté Ahmed Faras, un «leader exceptionnel, sur le terrain comme en dehors».

Après avoir exprimé ses sincères condoléances, ainsi que celles des 54 associations membres de la CAF, à la famille du regretté Ahmed Faras, à la FRMF et à l’ensemble de la communauté du football marocain, Motsepe a souligné dans un message publié sur le site web de l'instance africaine que le défunt a été sacré joueur africain de l’année en 1975 et a mené le Maroc à un titre historique lors de la CAN 1976.

«Son influence sur le football au Maroc et sur le continent africain a jeté les bases du respect dont jouissent aujourd’hui les joueurs marocains et africains à l’échelle mondiale», soutient le président de la CAF. «Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille, ses anciens coéquipiers, la FRMF et son président, Fouzi Lekjaa, ainsi que le peuple marocain. Ahmed Faras restera à jamais dans nos cœurs et dans nos mémoires. Que son âme repose en paix», a-t-il encore indiqué.

Ahmed Faras est décédé, mercredi à Mohammedia, à l’âge de 78 ans des suites d’une longue maladie. Il avait porté les couleurs de la sélection marocaine et était l’un des héros du sacre des Lions de l’Atlas lors de la CAN 1976. La même année, il a été sacré Ballon d’or africain. Joueur vedette du Chabab Mohammedia, il avait été désigné meilleur buteur du championnat en 1969 et 1973 et a remporté la Coupe du trône à deux reprises (1972, 1975).

Dans un message de condoléances adressé aux membres de sa famille, le roi Mohammed VI a salué «l'une des grandes étoiles du football marocain et son meilleur buteur international».