Marhaba 2025 : Les entrées dépassent déjà un million de passagers (+13,30%)

Depuis le lancement de l’opération Marhaba de cet été, le 15 juin dernier, jusqu’au 10 juillet 2025, le nombre d’arrivées des Marocains du monde a atteint 1 520 951 personnes. Un chiffre qui représente plus de 13,30% par rapport à la même période de l’année dernière. Par ailleurs, 151 411 véhicules sont entrés au Maroc, soit une augmentation de 3,56%. Présentant ces chiffres lors du Conseil de gouvernement, tenu jeudi, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger Nasser Bourita a souligné l’engagement de l’ensemble les parties prenantes à poursuivre leurs efforts pour assurer le succès de l’édition en cours, ainsi que son déroulement «dans les meilleures conditions possibles».

Lors du point de presse ayant suivi cette séance, le porte-parole de l’exécutif, chargé des relations avec le Parlement, Mustapha Baitas, a indiqué que «les ressources matérielles, humaines, logistiques et organisationnelles sont mobilisées pour assurer le succès de l’opération», dans «une approche participative mobilisant diverses parties prenantes, notamment les secteurs gouvernementaux, les organismes publics, les services de sécurité et les collectivités territoriales, ainsi que la Fondation Mohammed V pour la solidarité».

Par ailleurs, Baitas a fait savoir que la journée du 14 juillet avait été marquée par un pic des rentrées, avec 68 976 passagers. A un rythme quotidien, depuis la semaine dernière et celle en cours, plus de 67 000 MRE entre quotidiennement, avec des prévisions à la hausse le long de cette semaine et celle d’après.

En matière de logistique pour accompagner ce mouvement, la navigation maritime a été renforcée avec la mobilisation de 29 navires, de 7 opérateurs maritimes et de 12 lignes entre les ports marocains et ceux d’Espagne, de France et d’Italie, pour une capacité totale de 7,3 millions de voyageurs et 2 millions de véhicules (+3%), a encore noté Mustapha Baitas.

Pour sa part, l’offre aérienne a été renforcée pour atteindre 500 000 passagers par semaine. Par ailleurs, les autorisations ont été octroyées à 59 compagnies aériennes pour assurer 2 135 vols hebdomadaires entre les aéroports du Maroc et 141 destinations à travers le monde.

Au niveau des ports et des aéroports, le renforcement de l’infrastructure logistique a mobilisé 530 millions de dirhams, notamment pour l’accueil des passagers dans les ports de Tanger Med, de Nador, d’Al Hoceïma et de Tanger ville, a ajouté le ministre.