CHAN 2024 : Six arbitres marocains désignés

Six arbitres marocains, deux de centre, un assistant et trois assistants vidéo (VAR), ont été désignés pour le Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN 2024), qui se déroulera du 2 au 30 août au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

Bouchra Karboubi et Mustapha Kech Chaf seront parmi les 26 arbitres centraux qui officieront lors de ces joutes et dont la liste, en plus de celles de 26 arbitres assistants et 18 arbitres assistants vidéo (VAR), ont été publiées par la Confédération africaine de football (CAF), jeudi sur son site web.

De son côté, Hamza Nassiri sera arbitre assistant, alors que Samir Guezzaz, Hamza El Fariq et Fatiha Jermoumi sont désignés à la VAR.

Selon la CAF, tous les officiels vont participer, avant le début de la compétition, à un stage préparatoire intégrant des séances théoriques et pratiques, en phase avec les protocoles d’arbitrage de la CAF et l’utilisation d’outils technologiques comme l’assistance vidéo.