Le Maroc déroule le tapis rouge à Jacob Zuma suite au rapprochement sur le Sahara

L’ancien président sud-africain, Jacob Zuma, poursuit sa tournée au Maroc. Ce jeudi, il a été accueilli à Rabat par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami.

«Cette rencontre, à laquelle ont participé les présidents des groupes et du groupement parlementaires de la Chambre des représentants, a permis de saluer la position claire de M. Zuma et de son parti. Ils ont affirmé que le plan d’autonomie proposé par le Royaume offre une gouvernance locale concrète pour les populations du Sahara, tout en préservant la souveraineté du Maroc sur ses territoires», indique un communiqué de la Chambre.

La réunion s’est déroulée en présence des députés Mohamed Chaouki, président du Groupe du Rassemblement national des indépendants, Abderrahim Bouazza du Groupe Authenticité et Modernité, Allal Amraoui, président du Groupe Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, Abderrahim Chahid, président du Groupe socialiste – Opposition Ittihadi, Driss Sentissi, président du Groupe Haraki, Rachid Hamouni, président du Groupe du Progrès et du Socialisme, et Abdellah Bouanou, président du Groupement parlementaire Justice et Développement, précise la même source.

L'ex-président sud-africian a également été reçu par Mohamed Ould Errachid, président de la Chambre des conseillers. La rencontre a été marquée par la reconnaissance mutuelle des positions claires et favorables du parti MK à l’initiative marocaine d’autonomie comme solution crédible au différend autour du Sahara. Zuma a réaffirmé son soutien à la souveraineté historique et juridique du Maroc sur ses provinces du Sud, saluant l’approche pacifique du Royaume. De son côté, Ould Errachid a souligné l’importance du rôle de la diplomatie parlementaire pour renforcer la coopération bilatérale et promouvoir la solidarité africaine. Les deux parties ont plaidé pour une collaboration accrue entre les institutions législatives marocaine et sud-africaine, dans le respect des principes de souveraineté, d’unité et de développement commun du continent.

Jacob Zuma a également eu, ce jeudi, des discussions avec la direction collégiale du Parti Authenticité et Modernité (PAM) à Rabat.

Mardi, à l’issue d’une rencontre avec Nasser Bourita, l’ancien président sud-africain avait déjà exprimé son soutien à la marocanité du Sahara.