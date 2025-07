Espagne : La haine en ligne cible massivement les Nord-Africains, selon un rapport

En Espagne, plus de 54 000 cas de discours haineux ont été enregistrés sur les réseaux sociaux, en juin dernier, selon un rapport de l'Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie. Cet organisme relevant du ministère de l'Inclusion, de la sécurité sociale et des migrations s'est basé sur les données du système d'intelligence artificielle FARO, constatant une augmentation de 12% des messages de haine visant les personnes originaires d'Afrique du Nord. Ainsi, le chiffre est passé de 69% en mai à 81% en juin, parmi les messages signalés.

Cette tendance alarmante a coïncidé avec plusieurs événements socio-politiques et sportifs, notamment des émeutes après la finale de la Ligue des champions et l'arrestation d'un policier à Torrejón, en lien avec la mort d'un citoyen marocain.

Le rapport a révélé que 56% du contenu incriminé impliquait une déshumanisation, 22% relient faussement les groupes cibles à des menaces à la sécurité publique et 14% incitent explicitement à l'expulsion.

Par ailleurs, seulement 29% des messages de haine signalés ont été supprimés par les plateformes, avec des écarts significatifs : TikTok en a supprimé 92%, Facebook 40%, Instagram 23%, tandis que YouTube n'en a supprimé que 5% et X (anciennement Twitter) 9%.

Hausse marquée des discours de haine visant les Nord-Africains

Un autre constat frappant est que 95% des messages hostiles ciblent les migrants. La plupart des publications comportent un langage explicitement agressif (89%), tandis que d'autres utilisent un langage codé, des emojis ou des expressions indirectes pour échapper aux filtres de modération.

Les données de juin 2025 confirment une tendance préoccupante. Non seulement le volume des discours de haine a augmenté ces derniers mois, mais il est également devenu plus agressif et de plus en plus sophistiqué dans sa diffusion.

Tout au long de l'année, les attaques ont disproportionnellement visé un groupe, les personnes originaires d'Afrique du Nord. Ces derniers sont concernés par 57% des messages de haine en mars et 81% en juin, devenant ainsi la cible principale de la haine en ligne.

Aussi, les formats utilisés pour les discours de haine ont évolué. Au-delà du langage agressif, les internautes intègrent du contenu visuel, des emojis et même des images générées par l'intelligence artificielle, pour contourner la modération et favoriser la diffusion virale des messages discriminatoires.

Parallèlement, la présence de messages hostiles visant les mineurs seuls ou les musulmans a diminué, ces derniers mois. Pour autant, cette tendance n'est pas représentative d'une véritable amélioration de l'environnement numérique, selon le rapport.

La ministre espagnole de l'Inclusion, de la sécurité sociale et des migrations, Elma Saiz, a déclaré : «La déshumanisation, l'utilisation d'un langage violent et codé, l'incitation à expulser des groupes vulnérables sont des formes de discrimination intolérables. Nous ne pouvons pas permettre que la haine se normalise dans une société libre et démocratique comme l'Espagne.»

Ces conclusions sont rendues publiques alors que les autorités espagnoles ont arrêté un homme soupçonné de diriger un groupe Telegram d'extrême droite appelé «Expulsez-les maintenant». Ce dernier a ouvertement incité à des «chasses» visant les migrants marocains à Torre Pacheco (Murcie).

L'arrestation fait suite à des violences dans la ville, où 13 personnes ont été arrêtées et plus de 120 identifiées après des attaques de représailles contre des migrants, en particulier ceux d'origine marocaine.

Les violences à Murcie ont éclaté mercredi dernier, après la diffusion d'une vidéo montrant un homme âgé se faire violemment attaquer par trois jeunes individus d'origine nord-africaine, selon le témoignage de la victime aux médias locaux.