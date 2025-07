Maroc : Ahmed Faras, une légende du football de Chabab Mohammedia à la gloire continentale

Le l'ancien footballeur marocain Ahmed Faras est considéré comme l'un des talents sportifs majeurs du pays. Il a gravé son nom dans la mémoire des férus du ballon rond, grâce à sa carrière exceptionnelle entre les années 1960 et 1970.

En tant que star du club Chabab Mohammedia et de l'équipe du Maroc, il a compte plusieurs consécrations individuelles et collectives, qui ont fait de lui un symbole du football national. Voici les cinq moments remarquables de sa carrière.

1975 : Premier Marocain à remporter le Ballon d'or africain

En 1975, Ahmed Faras a marqué l'histoire du football marocain en remportant le Ballon d'or africain. Avec cet exploit, il est devenu le premier joueur du pays à recevoir cette distinction prestigieuse, surpassant de grandes stars de son continent. Cette consécration a récompensé son talent et sa performance remarquable avec l'équipe nationale et le club de Chabab Mohammedia.

Cette distinction est en effet une reconnaissance à sa carrière exceptionnelle, durant la saison 1974-1975, tant avec son club qu'avec le Onze national. Ahmed Faras s'est brillamment démarqué, lors des qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) et la Coupe du monde. Il aura été l'un des meilleurs attaquants d'Afrique, grâce à sa capacité de marquer, sa vision du jeu et son leadership sur le terrain.

La CAN 1976 : Un triomphe continental majeur

Le défunt a contribué au triomphe continental du Maroc avec l'équipe nationale A, les menant à la victoire en Coupe d'Afrique des nations (CAN 1976) en Éthiopie. Meneur de jeu sur le terrain, Ahmed Faras a été le meilleur buteur, jouant un rôle décisif dans la conquête du titre. Il s'est ainsi affirmé comme l'un des piliers du football africain de son temps.

L'impact d'Ahmed Faras a été évident dans cet exploit unique pour le football marocain. En effet, le joueur a marqué le premier but contre le Nigeria dans un match qui s'est terminé sur le score de 3-1, en faveur du Maroc. Il a également marqué le premier but contre l'Égypte, dans un match que les Lions de l'Atlas ont gagné (2-1), en plus d'avoir égalisé lors du deuxième match du Maroc contre le Nigeria. Trois minutes avant la fin de cette rencontre, son coéquipier Redouane El Guezzar a marqué le but de la victoire.

36 buts avec le Maroc : Ahmed Faras devient le meilleur buteur de tous les temps

Ahmed Faras a fait ses débuts internationaux lors de la saison 1965-1966. Il a ajoué d'abord pour l'équipe nationale de football des moins de 23 ans du Maroc (U23), lors d'un match amical en Algérie. Peu de temps après, il a été convoqué avec l'équipe A contre la Suisse.

Avec 36 buts en 94 matchs internationaux, Ahmed Faras est resté le meilleur buteur de tous les temps de l'équipe nationale marocaine, pendant de nombreuses années. Ce record a duré longtemps, reflétant sa constance et son efficacité offensive sur une décennie de jeu avec les Lions de l'Atlas. Son nom continue de figurer parmi les meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection.

Le joueur est en tête des meilleurs buteurs des Lions de l'Atlas, devançant Salaheddine Bassir (27 buts) et Hakim Ziyech (25). De plus, il a remporté le titre de meilleur buteur du championnat marocain en 1969 et 1973, avec 16 buts à chaque fois.

Il a également été le meilleur buteur de l'équipe du Maroc en Coupe d'Afrique des nations avec 6 buts en 12 matchs. Il a remporté aussi le titre de meilleur buteur du championnat syrien de Quneitra avec le Maroc (7 buts) et aux Jeux olympiques de Munich en 1972 (3 buts).

Loyauté à un club et refus de devenir professionnel à l'étranger

A rebours des offres tentantes des clubs européens, Ahmed Faras a choisi de rester fidèle à son club d'origine, Chabab Mohammedia. Il a continué à défendre les couleurs de l'équipe jusqu'à sa retraite, en 1982.

Pendant les 17 années qu'il a passées avec Chabab Mohammedia (1965–1982), Faras a laissé son empreinte comme l'un des plus grands buteurs du championnat marocain, avec 232 buts dans le championnat national.

Sa carrière avec l'équipe compte plusieurs titres notables, notamment le championnat marocain en 1980, la Coupe du trône à deux reprises, en 1972 et 1975, la Super coupe du Maroc en 1975, et la Coupe du Maghreb des vainqueurs de coupe en 1973.

La dream team du Maroc

La Fédération internationale de l'Histoire et des statistiques du football a inclus le défunt dans la dream team du Maroc, une reconnaissance symbolique pour l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe nationale.

L'équipe inclut Badou Zaki comme gardien de but, avec Achraf Hakimi, Medhi Benatia, Noureddine Naybet et Abdelkarim Haddaoui en défense. En milieu de terrain, on retrouve Mustapha Hadji, Abdelmajid Dolmy, Abdelaziz Bouderbala et Mohamed Timoumi. En attaque, Ahmed Faras est aux côtés de Larbi Benbarek.