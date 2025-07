La Commission européenne et le Maroc en pourparlers pour un accord stratégique sur la migration

La Commission européenne est en pourparlers avec le Maroc pour établir un accord stratégique visant à renforcer les relations bilatérales. Cet accord, semblable à ceux conclus avec la Tunisie, l'Égypte et la Jordanie, inclurait des engagements de Rabat en matière de gestion des frontières, de contrôle des flux migratoires et de réadmission des migrants, ainsi qu'une coopération accrue dans les secteurs de l'économie, de l'énergie, de l'éducation et de la numérisation, rapporte Europa Press.

Jeudi, lors d'une conférence de presse, Dubravka Šuica, commissaire européenne chargée de la Méditerranée, a confirmé que Bruxelles s'efforce de développer un partenariat élargi avec le Maroc, où la question migratoire constitue un pilier central. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'instrument "Global Europe", qui ambitionne de doubler l'aide destinée aux pays d'Afrique du Nord dans le prochain budget.

«Nous coopérons actuellement avec l'Égypte, la Tunisie et la Jordanie. Nous nous efforçons d'approfondir le partenariat avec le Maroc et nous allons commencer à travailler avec le Liban.»

Bien qu'aucun calendrier précis n'ait été fixé, des sources européennes indiquent que les discussions avec le Maroc en sont encore à leurs débuts. L'objectif est de lancer les négociations dès que possible, sous l'égide de la Commission européenne et en coordination avec les États membres.