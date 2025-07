Italie : Une entrepreneuse marocaine acquiert le club de football l’AC Prato

L’entrepreneuse italienne d’origine marocaine, Asmaa Gacem, a acquis 100% des actions de l’AC Prato, détenus jusque-là par Humanativa Group. Conclue le 14 juillet dernier, la vente a été actée avec Finres S.p.A., holding financière basée à Florence et tenue par la binationale, active dans divers secteurs, du tourisme à la construction. D’une valeur de plus de 800 000 euros, la transaction permet aux nouveaux propriétaires reprendre l’intégralité des dettes du club de football italien, de régler les salaires impayés des joueurs et du staff technique, condition préalable pour que la formation finalise son inscription au prochain championnat de Serie D.

Selo Il Tirreno, l’accord a été officialisé en présence de Stefano Commini et de Debora Stagliano, respectivement président et vice-présidente de Humanativa Group, de Asmaa Gacem, PDG de Finres et de son mari, l’avocat Antonio Politano.

Asmaa Gacem est par ailleurs la vice-présidente nationale de la Confédération nationale de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises, CNA tourisme et commerce. En Italie, cette instance est la plus grande association représentative des PME actives dans la production et les services. L’entrepreneuse est aussi l’administratrice unique de Fastpol Srl, le groupe qui gère l’hôtel Vespucci 50 à Florence.

Dans le secteur social et de la santé, Asmaa Gacem est active à travers le groupe «Le residenze del benessere». Elle est également présente dans le secteur de la construction, au sein d’un groupe qui emploie près de 100 personnes et possède des dizaines de millions d’euros d’actifs immobiliers.