Le PJD condamne l'«agression terroriste sioniste» en Syrie

Le Parti de la justice et du développement a condamné ce qu'il a qualifié d'«agression terroriste sioniste contre la République arabe syrienne», tout en dénonçant une «violation flagrante des conventions internationales et une atteinte manifeste à la souveraineté».

Hier, l'armée israélienne a lancé des frappes aériennes sur plusieurs centres et quartiers généraux sur le territoire syrien, y compris le palais présidentiel et l'état-major général de l'armée. Israël a mené ces actions à la suite d'affrontements dans la ville de Soueïda, où elle prétend défendre la minorité druze présente.

Le parti islamiste marocain a exprimé sa pleine solidarité avec le peuple syrien face à cette «agression sioniste brutale», qui, selon sa déclaration, cherche à déstabiliser la Syrie, à perturber son unité, ainsi que les efforts d'édification d'un État sans discrimination.

Le PJD a appelé les composantes du peuple syrien à se rallier autour de leur leadership national, à rejeter toutes les formes d'ingérence et à ne pas permettre à l'ennemi d'attiser les conflits susceptibles de menacer l'unité de la Syrie.

Il a également mis en garde contre «le danger du projet expansionniste sioniste en cours», avec le génocide continu dans la bande de Gaza et le «silence et la complicité de certains régimes arabes et islamiques».

Le parti a conclu en appelant ces derniers à «resserrer les rangs et à prendre des positions fermes avant qu'il ne soit trop tard, pour faire face aux plans de l'occupation sioniste et les contrer à tous les niveaux».