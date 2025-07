Errachidia : Mise en service du réseau d’irrigation associé au barrage Kaddoussa

Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Ahmed El Bouari, a procédé mercredi au lancement de la mise en service du réseau d’irrigation associé au barrage Kaddoussa, province d’Errachidia. Il a été accompagné du wali de la région Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d’Errachidia, de responsables, élus, coopératives et associations agricoles.

Le projet inclut l’aménagement hydro-agricole associé au barrage Kaddoussa, avec un adducteur en conduite sous pression de 22,6 km et un réseau de conduite de distribution de 127 km. Le ministre a procédé ensuite au lancement de la mise en service du réseau d’irrigation depuis le bassin de stockage et de régulation Laamchane, d’une capacité de 12 000 m³.

Selon le ministère, le projet de développement de l’irrigation et d’adaptation de l’agriculture irriguée aux changements climatiques associé au barrage Kaddoussa, lancé en 2008, marque une étape décisive.

Le projet bénéficie directement à près 16 600 habitants, dont les palmeraies traditionnelles de la commune de Oued Naam, 299 projets agricoles d’ayants droit des terres collectives et 37 projets de promoteurs privés.

Ayant nécessité un investissement public de près de 1 milliard de DH, ce projet d’irrigation est financé par le budget de l’Etat (37%) et le soutien de l’Agence Française de Développement (42%) et le Fonds Vert pour le Climat (21%).

Dans une déclaration à la presse, le ministre a indiqué que ce projet permettra de valoriser un volume moyen de 30 millions de m³ d’eau par an mobilisé à partir du barrage Kaddoussa. Il sécurise l’irrigation sur une superficie de 5 000 hectares, incluant 825 hectares de palmeraies traditionnelles et 4 175 hectares d’extensions agricoles dans les terres collectives, équipées en irrigation localisée.

En plus des infrastructures d’irrigation, le projet a soutenu les mesures d’accompagnement des agriculteurs en matière de promotion des bonnes pratiques pour renforcer la résilience des systèmes agricoles oasiens et de développement socio-économique local, à travers le financement de 139 projets au profit des jeunes, des coopératives et des associations locales, pour un montant de 30 millions de dirhams.

Par ailleurs, le ministre a inauguré, au niveau de la palmeraie de Tazouguert, le seuil de dérivation pour la mobilisation des eaux des bassins intermédiaires et la recharge de la nappe, l’un des quatre seuils de dérivation (Tazougart, El Ghaba, Ouled Ali et Sahli) réalisés dans le cadre du projet.

Dans le cadre de la valorisation des terres collectives, El Bouari a visité les exploitations agricoles des ayants droit raccordées au réseau d’irrigation via 77 prises d’eau collectives.

Au niveau de l’oasis traditionnelle Taous dans la commune de Oued Naam, la visite a porté sur le lancement de l’irrigation d’une palmeraie ayant bénéficié des travaux de réhabilitation parmi 7 oasis ayant bénéficié de la réhabilitation de 43 km de séguias, 7,5 km de khettaras, la réalisation de 12 prises d’eau et la réalisation et équipement de 7 forages, pour un coût total de 62,74 millions de dirhams.