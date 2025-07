Le roi Mohammed VI adresse ses condoléances à la famille d'Ahmed Faras

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Ahmed Faras.

Dans ce message, le souverain dit avoir appris avec une grande émotion et une profonde affliction la nouvelle du décès de l’ancien international. En cette douloureuse circonstance, le roi exprime à l’ensemble des membres de la famille de feu Ahmed Faras, à ses proches, aux amis du défunt et à ses admirateurs, et à travers eux, à la famille sportive nationale, en particulier au club de Chabab Mohammedia de football, ses vives condoléances et sa sincère compassion.

Il s'agit de l’une des grandes étoiles du football marocain et son meilleur buteur international, qui a contribué, grâce à son talent exceptionnel, au rayonnement du football national sur les plans continental et international, dans les années 1960 et 1970 du siècle dernier.

Le roi Mohammed VI rappelle aussi que feu Ahmed Faras a été le premier joueur marocain à remporter le Ballon d’or africain en 1975 et a également contribué au sacre de l’équipe nationale lors de la Coupe d’Afrique des nations en 1976.

Le souverain dit partager les sentiments de tristesse de la famille du défunt suite à cette perte cruelle, la volonté divine étant imparable, tout en se remémorant, avec considération, les nobles qualités humaines du défunt et son patriotisme sincère dans la défense des couleurs nationales, qui ont fait de lui un modèle à suivre pour les générations suivantes.