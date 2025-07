Cyberattaques Algérie-Maroc : De nouvelles révélations par Jabaroot DZ visent le PAM

Après la CNSS, les ministères de l'Emploi et de la Justice, et plusieurs figures du gouvernement marocain, le mystérieux hacker JabaRoot DZ qui se présente comme algérien revient à la charge. Cette fois, sa cible est particulièrement politique : des ministres du Parti Authenticité et Modernité (PAM), membres de la majorité gouvernementale, sont mis en cause dans de nouvelles révélations portant sur des acquisitions immobilières et foncières de grande envergure.

Sur Telegram, JabaRoot DZ connu pour avoir revendiqué plusieurs cyberattaques depuis avril 2025, a publié une nouvelle salve de documents. Il s’agit, selon lui, d’actes de vente, de procurations, CIN, et de contrats notariés concernant des membres influents du PAM. Les transactions évoquées atteindraient, dans certains cas, des centaines de millions de dirhams, portant sur des propriétés situées dans des zones prisées à Rabat ou Marrakech.

Une même faille, un même canal ?

À l’instar de la dernière fuite, les documents diffusés semblent provenir de la plateforme notariale marocaine Tawtik, administrée par l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC) en lien avec le Conseil national de l’ordre des notaires.

Les documents révélés sont datés de 2023 à 2024 et portent sur des transactions validées par des notaires, incluant parfois des procurations à des tiers pour réaliser l’achat ou la revente de biens. Toutefois, aucun titre foncier n’accompagne ces fichiers, ce qui limite la possibilité de vérifier les informations de manière indépendante.

Le silence du gouvernement et l’opacité de l’enquête

Comme pour les précédentes fuites, le gouvernement marocain garde le silence, sans confirmer ni démentir l’authenticité des documents. L’enquête ouverte en avril 2024 sur la série de cyberattaques n’a, à ce jour, donné lieu à aucune communication officielle sur les responsables présumés ou sur l’origine exacte des brèches.

En attendant, le hacker semble jouer la carte du feuilleton à rebondissements. En promettant d’autres publications à venir, il installe une pression constante sur l’exécutif, tout en orientant ses fuites vers les figures les plus exposées du paysage politique marocain.