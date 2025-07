Marrakech : Une touriste découvre une caméra cachée dans la douche d'un Airbnb

Dans une série de vidéos TikTok qui ont rapidement fait le tour du web, une créatrice de contenu sous le pseudonyme himynamespaul affirme avoir découvert une caméra cachée derrière un cadre photo lors d'un séjour entre amis dans un Airbnb à Marrakech, fin juin.

La touriste raconte qu'après une après-midi passée à la piscine, elle s'est précipitée pour prendre une douche avant le dîner. C'est en se lavant les cheveux qu'elle remarque, face à elle, un cadre photo qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Intriguée, elle interroge son petit ami, qui assure ne jamais l'avoir vu non plus. Elle décide alors d'examiner l'objet de plus près.

«Je retourne le cadre photo et découvre des boutons "on/off" ainsi qu'une carte SD», a-t-elle expliqué. D'abord persuadée qu'il s'agit d'un cadre numérique, elle utilise la lampe de son téléphone pour l'examiner : un objectif de caméra apparaît clairement.

Sous le choc, le couple alerte immédiatement le reste du groupe. L'une des amies, qui avait occupé une autre chambre la veille, reconnaît le même cadre dans sa propre salle de bain. En visionnant une vidéo filmée à leur arrivée, ils constatent que le cadre a été déplacé d'une pièce à l'autre, toujours orienté vers la douche.

Dans une vidéo de suivi, la jeune femme a indiqué que le groupe avait immédiatement quitté les lieux, signalé l'incident à la police, et partagé une photo d'eux devant le commissariat. L'hôte a été interpellé et l'annonce supprimée de la plateforme Airbnb.

Elle a également précisé que le groupe avait engagé des poursuites judiciaires et fait appel à un avocat. Une première audience est prévue prochainement.