Bourses d'excellence 2025 : l'Académie Hassan II récompense les 10 meilleurs talents scientifiques à Rabat

Le 15 juillet dernier, l'Académie Hassan II des Sciences et Technologies a récompensé les dix lauréats du Concours Général des Sciences et Technologies (CGST) 2025 en leur attribuant des bourses d'excellence. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'Académie à Rabat.

Ce concours, organisé par le ministère de l'Éducation Nationale, s'adresse aux bacheliers des filières scientifiques et techniques ayant obtenu les meilleurs résultats dans leurs matières respectives, précise un communiqué de presse.

Chaque année, les quatre meilleurs élèves en mathématiques et les deux meilleurs en physique, sciences de la vie et de la terre, et ingénierie sont sélectionnés. Les dix lauréats bénéficient d'un soutien financier de l'Académie pour leurs études supérieures jusqu'au doctorat, à condition de maintenir une excellence académique.

Lancé en 2010, ce programme a déjà soutenu 138 étudiants (97 garçons et 41 filles), dont 48 en mathématiques et 30 dans chacune des trois autres filières scientifiques. Nombre d'entre eux ont intégré des établissements prestigieux, tels que l'École Polytechnique Paris (30 étudiants), les écoles ENS en France (8 étudiants), et CentraleSupélec ainsi que d'autres Grandes Écoles (13 étudiants).

À ce jour, douze anciens bénéficiaires ont obtenu des doctorats dans des universités et laboratoires de renommée internationale, principalement en Amérique du Nord. Par ailleurs, sept poursuivent actuellement des études doctorales dans des institutions prestigieuses telles que le MIT, Stanford, Oxford, NYU, l'Institut de Montréal pour les Algorithmes d'Apprentissage, l'EPFL et l'Université de Paris-Saclay.

Cette initiative illustre la mission de l'Académie, définie par le Roi Mohammed VI, qui consiste à développer des talents scientifiques marocains de haut niveau, capables de contribuer tant au Maroc qu'à la communauté scientifique mondiale.