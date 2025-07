Ghizlane Chebbak sélectionnée dans le onze type de la CAN féminine 2024

La Marocaine Ghizlane Chebbak a été choisie dans l’équipe type de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine de football, dévoilée mercredi par la Confédération africaine de football (CAF).

Le groupe d’étude technique de la CAF a dévoilé le meilleur Onze de la phase de groupes de la CAN (Maroc-2024) qui se tient jusqu’au 26 juillet au Maroc, “composé dans un schéma en 4-3-3, mettant en lumière les talents les plus brillants de ce premier tour, à l’issue d’une phase de groupes spectaculaire marquée par 45 buts inscrits en 18 rencontres”, précise la CAF sur son site électronique.

Selon la même source, le trio retenu en milieu de terrain, constitué de Rasheedat Ajibade (Nigeria), Ghizlane Chebbak et Refiloe Jane (Afrique du Sud), combine créativité, puissance et intelligence de jeu, notant qu’en meneuse de jeu, Ghizlane Chebbak, élue meilleure joueuse de la phase de groupes, a “rayonné par sa vision, sa qualité de passe et son sens du but”.

Chebbak (34 ans) a contribué à la qualification de l’équipe nationale du Maroc en quarts de finale avec 4 réalisations en phase de groupes.

La ligne défensive du Onze type repose sur une charnière centrale expérimentée, composée de Bambanani Mbane (Afrique du Sud) et de la Zambienne Lushomo Mweemba, aux côtés de Ashleigh Plumptre (Nigeria) et Fikile Magama (Afrique du Sud).

Dans les buts, la gardienne algérienne Chloé N’Gazi a été élue meilleure portière de ce premier tour.

Aux avant-postes, le trio offensif sélectionné, formé des Zambiennes Racheal Kundananji et Barbra Banda ainsi que de la Sénégalaise Nguenar Ndiaye, reflète parfaitement l’intensité et le talent déployés durant cette phase de groupes.

La sélectionneuse de l’Afrique du Sud, Desiree Ellis, championne en titre avec les Banyana Banyana, a été désignée meilleure entraîneure de la phase de groupes.

En quart de finale, vendredi prochain (20h00), le Maroc sera opposé au Mali au stade olympique de Rabat.