Le Maroc en tête de l'Afrique du Nord dans l'Indice Mondial de Citoyenneté 2025

Le Maroc se hisse à la 100e place sur 188 pays dans le Rapport mondial sur la citoyenneté 2025, qui évalue les nations selon cinq critères clés. Ce rapport est un outil précieux pour ceux qui envisagent une double citoyenneté, un investissement migratoire ou une relocalisation, en les aidant à faire des choix éclairés sur leur futur lieu de résidence, d'investissement ou d'acquisition de citoyenneté.

Avec un score global de 50,5 sur un maximum de 100, le Maroc se distingue comme le leader en Afrique du Nord, surpassant la Tunisie (103e), l'Algérie (105e), l'Égypte (106e), la Mauritanie (113e) et la Libye (125e). Dans la région MENA, le Royaume occupe la 7e place, précédé par le Qatar (45e), Oman (63e), le Koweït (66e), Bahreïn (70e), l'Arabie Saoudite (73e) et la Jordanie.

Le classement repose sur cinq indicateurs de performance essentiels. La dimension Sécurité et Sûreté évalue la capacité d'un pays à assurer un environnement réglementaire stable pour les affaires et la protection des biens personnels et professionnels. La Mobilité Globale mesure la facilité des voyages sans visa. L'Opportunité Économique se concentre sur la performance économique et le potentiel de croissance. La Qualité de Vie évalue les normes en matière de santé, d'éducation et de bien-être général. Enfin, la Liberté Financière examine la politique économique, la transparence réglementaire et la confiance des investisseurs.

En termes de performance, le Maroc brille particulièrement dans la catégorie Opportunité Économique, avec un score de 56,1 points. Il se classe également 95e en Qualité de Vie avec 62,2 points. En Sécurité et Sûreté, le pays se situe à la 102e place avec 52,7 points, tandis qu'en Mobilité Globale, il occupe la 90e position avec 29,9 points. Enfin, en Liberté Financière, le Maroc se classe 89e, obtenant 46,9 points.

À l'échelle mondiale, les cinq premiers pays du classement 2025 sont la Suisse, le Danemark, l'Australie, la Norvège et l'Allemagne.