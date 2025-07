Marhaba 2025 : Week-end tendu entre Algésiras et Tanger Med, les autorités portuaires appellent à anticiper

Ceux qui ont traversé le détroit le week-end des 12 et 13 juillet ne l’oublieront pas de sitôt. Des familles entières, bloquées des heures dans leurs véhicules sous plus de 30 degrés, guettant l’ombre rare sur les parkings brûlants du port d’Algésiras et de Tanger Med. Sur les réseaux sociaux, la colère est palpable. «On est arrivés vers midi pour un bateau prévu à 13h30. Deux heures plus tard, rien. Et encore deux heures après, rien non plus. Et de nouveau deux heures plus tard, toujours rien», raconte un voyageur marocain dans une vidéo devenue virale sur TikTok. «Les gens, en colère, se sont dirigés vers la police [marocaine]», afin d’exiger des explications, ajoute-t-il.

Effectivement, le week-end a été particulièrement rude pour un grand nombre de voyageurs : 21 000 passagers le samedi, 24 000 le dimanche ont transité depuis Algésiras vers Tanger Med, dans des conditions que beaucoup décrivent comme «déplorables». Selon EuropaSur, les ferries du matin de la compagnie FRS/DFDS ont accusé jusqu’à 7 heures de retard et ce, jusqu'à lundi. «On ne s’attendait pas à un tel volume. Il y a eu un vrai problème de coordination, notamment avec les services de police aux frontières», reconnaît un porte-parole de la compagnie au média espagnol, évoquant un manque d’effectifs du côté marocain pour le contrôle des passeports.

Une règle à respecter pour éviter les désagréments

Autre problème qui participe à la congestion au niveau des ports : le non respect de la réservation des billets. Les autorités portuaires comme les compagnies de ferry rappellent qu’un dispositif strict est en place. Désormais, il n’est plus possible de prendre le bateau à une autre date que celle indiquée sur son billet. La nouvelle règle est claire : seuls les voyageurs munis d’un billet confirmé, pour le jour même, peuvent accéder au port.

«Avant, on pouvait avancer ou retarder son départ, à condition de trouver de la place sur un bateau. Ce n’est plus permis», explique un représentant du port de Tanger Med, contacté par Yabiladi. «Cette mesure n’est pas nouvelle pour nous, elle est le fruit d’années d’observation. Ce qui est nouveau, c’est qu’on l’applique de manière stricte cet été, pour la première fois.». Il insiste : «Ce n’est pas une contrainte, c’est une condition nécessaire pour assurer la fluidité du trafic.»

Pour éviter toute confusion, l’information est largement relayée. «Avant même d’arriver au port, une grande affiche électronique visible depuis la route rappelle la règle. Elle est en arabe, français, espagnol, anglais. On ne peut pas la rater», martèle la même source. Une campagne de sensibilisation est également en cours, notamment via les réseaux sociaux et des médias ciblant les Marocains du monde. «On sait que c’est nouveau pour certains, donc on multiplie les canaux pour toucher tout le monde» complète-t-il.

Des désagrements évitables

Si les tensions ont été vives en Espagne, du côté marocain, on évoque surtout un non-respect des consignes. «Les débordements sont dus en grande partie à des voyageurs qui se présentent sans billet ou avec un billet d’une autre date», déplore le représentant de Tanger Med. Il rappelle que toutes les informations sont disponibles sur la plateforme Tangermed Passagers, mise à jour quotidiennement. Une radio dédiée diffuse même en continu l’état du trafic portuaire.

Pour lui, il n’est pas question de rejeter la faute sur les usagers, mais plutôt d’insister sur la nécessité d’une meilleure anticipation. «On invite les voyageurs à consulter le calendrier des prévisions de trafic. Il indique les périodes de forte affluence à éviter. Ce sont des outils faits pour eux, pour les aider à s’organiser.»

©DR

Réserver son billet, respecter la date indiquée, consulter les prévisions d’affluence, se renseigner via les sites et canaux officiels, ce serait les garanties d’un retour serein.

Août sous haute surveillance

La période la plus sensible reste à venir. La phase retour, prévue du 1er au 31 août, s’annonce encore plus dense. Tanger Med confirme que durant tout ce mois, l’accès au port sera strictement conditionné à la présentation d’un billet daté du jour même. Aucune exception ne sera permise. «C’est une mesure de bon sens, pas une sanction», précise-t-on du côté de l’agence. «Elle permet d’éviter des blocages, de garantir des traversées dans des conditions dignes.»

? Du 1er au 31 août, l’accès au port de Tanger Med est réservé aux passagers munis d’un billet pour le jour même. Objectif : fluidifier le trafic et sécuriser le retour des MRE ??⛴#TangerMed #MRE #Marhaba2025 #Maroc pic.twitter.com/cuwWU8E9Io — Yabiladi.com (@yabiladi_fr) July 7, 2025

L’autorité portuaire espagnole (APBA) a, de son côté, rappelé certaines règles : à Algésiras, les véhicules peuvent se présenter au maximum six heures avant leur départ. Une zone de stationnement, Llano Amarillo, a été activée pour désengorger l’accès au port. Mais malgré ces efforts, les retards s'accumulent.

Un responsable de l'APBA, interrogé lundi par Europa Sur, n'a pas caché son inquiétude. «Les chiffres sont supérieurs à ceux de 2024, et les rotations de navires ont baissé. La pression est réelle», a-t-il déclaré. En effet, plus de 590 000 passagers et 146 000 véhicules ont déjà traversé en un mois, soit +8 % par rapport à 2024.