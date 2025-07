Le FC Nantes signe l’expérimenté attaquant marocain Youssef El Arabi

Le FC Nantes a officialisé sa troisième recrue du mercato estival avec l’arrivée de Youssef El Arabi, attaquant marocain de 38 ans. L’ancien international (47 sélections, 16 buts) s’engage pour une saison avec les Canaris, après un passage à l’APOEL Nicosie, à Chypre, rapporte Ouest-France.

Fort d’une vaste carrière internationale, El Arabi cumule plus de 600 matchs en club, avec 294 buts et 69 passes décisives. Il a évolué dans plusieurs championnats majeurs : en France (Caen), en Espagne (Grenade), en Arabie Saoudite (Al-Hilal), au Qatar (Lekhwiya/Al-Duhail), en Grèce (Olympiakos) et à Chypre.

Son arrivée s’inscrit dans une vague de renforts estivaux, aux côtés du gardien Alexis Mirbach, du défenseur Uros Radakovic, et du retour en prêt de Nicolas Cozza.

Avec son impressionnant palmarès, Youssef El Arabi pourrait devenir le joueur le plus expérimenté de l’effectif nantais, voire de l’ensemble de la Ligue 1 cette saison.