L'ONHYM du Maroc participera au Forum Énergie États-Unis-Afrique

L'Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) présentera les ambitions du Maroc en matière d'énergie et de mines aux investisseurs américains lors du Forum Énergie USA-Afrique (USAEF) 2025 à Houston.

Nawfal Drari, Directeur du Financement de Projets à l'ONHYM, prendra la parole lors du Forum, qui se tiendra du 6 au 7 août 2025 au Texas. Drari rejoindra les acteurs mondiaux à Houston pour discuter du financement, des infrastructures et de la coopération transfrontalière, soulignant le rôle influent du Maroc en tant que carrefour énergétique et minier.

Sa participation fait suite à la signature d'un protocole d'accord tripartite pour le gazoduc Nigeria-Maroc avec la NNPC du Nigeria et la SOTOCO du Togo, marquant une étape clé dans l'intégration énergétique régionale. Le gazoduc de 5 600 kilomètres est destiné à relier 13 pays d'Afrique de l'Ouest et à fournir du gaz à l'Europe via le Maroc.

Le Maroc progresse également dans les réformes structurelles, y compris la transformation de l'ONHYM en société anonyme pour améliorer la gouvernance, la transparence et son attractivité pour les investisseurs étrangers. Le pays promeut activement des opportunités dans les minéraux critiques, tels que le lithium, le cobalt et les terres rares, ainsi que l'hydrogène vert, avec plus de 520 GW de potentiel d'énergie renouvelable identifiés.