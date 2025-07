La relance du Comité de libération de Ceuta et Melilla arrive au Parlement espagnol

Après la sortie de la section de Vox à Melilla, les députés et sénateurs de cette formation d'extrême droite ont pris le relais, indiquent des médias ibériques. Ils demandent au gouvernement de Pedro Sanchez de clarifier sa capacité à répondre à une éventuelle action de l'ONG marocaine. Pour rappel, les mauvaises conditions météorologiques ont empêché le Comité de lancer, samedi, une opération sur l'îlot Leila (connu sous le nom de Perejil en Espagne).

Les parlementaires de Vox exigent que l'exécutif central présente un «rapport» sur la situation à Ceuta et Melilla face à ce qu'ils qualifient de «menaces d'annexion de la part du Maroc».

Les deux groupes parlementaires estiment que «les relations avec le Maroc ne sont pas à leur meilleur niveau historique». Vox considère que la fermeture «unilatérale» des douanes à Ceuta et Melilla et «l'intention d'envahir l'îlot de Perejil» par le Comité de libération de Ceuta et Melilla constituent «d’un côté un blocus économique et de l’autre une menace pour notre souveraineté». Face à ces développements, Vox a exigé du gouvernement d’assurer la «protection des zones de souveraineté, telles que Perejil, Alhucemas, Vélez de la Gomera et Chafarinas, ainsi que Ceuta et Melilla».

Le dernier sondage sur les intentions de vote des Espagnols, réalisé par le Centre d’investigations sociologiques (CIS, un organisme public), publié la semaine dernière, place Vox à la troisième position avec 18,9 %. Le PSOE arrive en tête avec 27 %, suivi de très près par le Parti populaire avec 26,5 %.