Espagne : Arrestation du chef d'un groupe extrémiste ayant incité à des attaques contre des Marocains à Torre Pacheco

La Garde civile espagnole a procédé lundi soir à l'arrestation d'un homme à Barcelone, soupçonné d'être le leader du groupe d'extrême droite «Deport Them Now» sur Telegram. Ce groupe avait incité à des «chasses» visant les migrants marocains dans la ville de Torre Pacheco, située dans la région de Murcie, d'après les médias espagnols.

Le ministère de l'Intérieur a annoncé la fermeture de la chaîne, tandis que l'affaire a été confiée au juge d'instruction de San Javier, qui a ordonné la saisie de deux ordinateurs.

La commune de Torre Pacheco est actuellement en proie à des troubles ayant déjà conduit à l'arrestation de 13 personnes et à l'identification de 120 autres, principalement connues pour des antécédents de violence. Ces tensions ont éclaté après qu'un retraité a été agressé par deux jeunes hommes mercredi dernier, déclenchant une vague de violences ciblant les migrants, principalement marocains.

L'homme arrêté jouait un rôle de premier plan au sein du mouvement «Deport Them Now» et a été inculpé pour incitation à la haine. La semaine dernière, le groupe avait diffusé un message sur les réseaux sociaux appelant explicitement à une «chasse» aux Marocains à Torre Pacheco.

Le mouvement prône l'expulsion des migrants d'Europe, comme en témoigne un message de bienvenue destiné aux nouveaux membres : «Vous avez décidé de rejoindre 'Deport Them Now – Union européenne' pour contribuer à la plus grande campagne de déportation de l'histoire européenne.»