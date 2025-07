Bourita : La publication de cartes du Maroc sans le Sahara «est une atteinte à notre intégrité territoriale»

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a exprimé son indignation face à la publication de cartes du Maroc sans le Sahara, qualifiant cela d'«atteinte à notre intégrité territoriale et aux progrès diplomatiques et internationaux réalisés sur la question du Sahara marocain». Cette déclaration a été faite en réponse à une question écrite de la députée Naima El Fathaoui du Parti de la Justice et du Développement (PJD) concernant ce sujet sensible.

Le chef de la diplomatie marocaine a expliqué «compte tenu de l'importance de cette question et de ses répercussions», son ministère a mis en place «une approche basée sur la vigilance et un suivi rigoureux des publications de la carte du Royaume sur divers sites web, ainsi qu'une intervention rapide pour corriger toute erreur».

Cette stratégie comprend également «une approche proactive, qui consiste à surveiller les préparatifs des forums internationaux afin de garantir la publication de la carte complète du Royaume».

Nasser Bourita a souligné que «les ambassades et consulats du Maroc à l'étranger surveillent en permanence toutes les publications officielles et les sites web des pays où ils sont accrédités». Ils n'hésitent pas, «chaque fois qu'une carte tronquée du Royaume est publiée, à contacter les responsables de ces pays pour exiger une correction».

Ces efforts portent souvent leurs fruits. «De nombreuses institutions et sites web ayant publié une carte tronquée du Maroc ont présenté leurs excuses aux autorités marocaines», a-t-il souligné.

Dans sa réponse, le ministre a précisé que «la plupart des sites web de plusieurs pays sont conçus par des entreprises privées qui ignorent le contexte politique de la question du Sahara marocain (...). La majorité des erreurs concernant la carte du Royaume s'accompagnent souvent de confirmations de soutien indéfectible au Sahara marocain par les pays concernés».

Nasser Bourita a affirmé que son département est déterminé à «contrer les campagnes de désinformation malveillantes menées par les ennemis de notre intégrité territoriale».

L'Algérie de son côté mène depuis février 2021 une campagne contre les cartes géographiques incluant le Sahara au Maroc. La cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2024) féminine, organisée au Maroc, a été marquée par la publication d'une carte du royaume sans le Sahara.