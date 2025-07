Rabat : Un ministre palestinien salue le soutien du Maroc et du Roi Mohammed VI

Le président du département des droits de l’Homme et de la société civile au sein du comité exécutif de l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), Ahmad Said Ahmad Al-Tamimi, a salué mardi à Rabat l’engagement constant du Royaume du Maroc envers la cause palestinienne, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods.

À l’issue de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, M. Al-Tamimi a exprimé à la presse sa reconnaissance pour les relations historiques et solides unissant le Maroc et l’Autorité palestinienne. Il a notamment insisté sur le soutien continu apporté par le Royaume, à travers les règnes successifs de feu SM Mohammed V, feu SM Hassan II et de SM le Roi Mohammed VI.

Les discussions avec M. Bourita ont permis d’aborder plusieurs dossiers liés à la situation sur le terrain, notamment les conséquences du blocus israélien, la nécessité de débloquer les fonds de l’Autorité palestinienne, ainsi que les violations israéliennes aux postes-frontières.

M. Al-Tamimi a également fait part de la situation à Al-Qods, dénonçant les pratiques israéliennes à l’encontre des habitants palestiniens. Il a salué à cet égard le rôle crucial joué par le Comité Al-Qods, présidé par le Souverain marocain, dans la défense de la ville sainte et le soutien à la résilience des Maqdessis.