Fête nationale française : 2 500 invités à la réception à la Résidence de France à Rabat

À l’occasion de la fête nationale française, l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, a organisé une réception à la Résidence de France à Rabat, en présence de plus de 2 500 invités issus des milieux diplomatiques, économiques, culturels et institutionnels.

Aux côtés de l’ambassadeur étaient présents le Consul général de France à Rabat, Olivier Ramadour, et le Capitaine de vaisseau Damien Lopez, attaché de défense auprès de l’ambassade.

Dans son discours, M. Lecourtier est revenu sur l’entretien marquant d’octobre 2024 entre le Président de la République française et Sa Majesté le Roi Mohammed VI, soulignant : «Ce que le Président et Sa Majesté se sont dit – et nous ont dit – nous engage à bâtir quelque chose de grand. Dans un monde en crise, dans une région en quête de repères, nous allons construire ensemble un partenariat unique.»

Évoquant le Sahara, l’ambassadeur a affirmé que «dès cette année, les résidents des provinces du Sud bénéficieront des mêmes services et du même soutien que dans les autres régions du Maroc. Sur le plan international, comme pour l’aide concrète, la France soutient et continuera de soutenir pleinement la souveraineté marocaine».

La réception a été honorée par la présence de Mohamed Saad Berrada, représentant du gouvernement marocain, et de Madame Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement, chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.

La soirée a été rythmée par des prestations musicales de haute qualité, avec la chanteuse OUM, figure emblématique de la scène marocaine, ainsi que le projet Dakhla Casa Express, qui réunit les artistes Anas Chlih et Nadir Khairi (NDRK), originaires de Casablanca et Dakhla.