Voyage : la Suisse met en garde contre la rage au Maroc après le décès d'une touriste

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) de la Suisse a récemment actualisé ses recommandations pour les voyageurs se rendant au Maroc, en mettant en garde les touristes contre tout contact avec les animaux errants, en raison du risque de rage.

«Évitez tout contact avec les animaux errants. Plusieurs cas mortels de rage ont été signalés à la suite de morsures de chien», a précisé le DFAE dans une mise à jour publiée vendredi.

Cette mise en garde intervient après le décès tragique d'une touriste suisse à la fin du mois de juin à Taghazout, une station balnéaire située au nord d'Agadir. La victime jouait avec un chien errant lorsqu'elle a été soudainement mordue. Bien que les experts aient initialement jugé la morsure superficielle et sans gravité, la plaie a été nettoyée et désinfectée, et une injection anti-rabique a été administrée. Malgré ces précautions, l'état de la touriste s'est rapidement aggravé.