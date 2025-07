L'UM6P lance une plateforme numérique pour la diaspora marocaine en Norvège

Le 14 juillet, l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), en partenariat avec l'Ambassade du Maroc en Norvège, a organisé une rencontre à Oslo réunissant des professionnels marocains. Cet événement avait pour but d'explorer les possibilités de collaboration entre l'université et la diaspora marocaine.

L'ambassadrice Nabila Freidji a dévoilé «Mor•way», la première plateforme numérique dédiée aux talents marocains vivant en Norvège. Cette plateforme vise à structurer les réseaux professionnels selon des affinités sectorielles et des domaines d'innovation, dépassant le simple réseautage informel pour soutenir des projets concrets dans la recherche scientifique, l'ingénierie, l'entrepreneuriat et les nouvelles technologies.

L'UM6P mettra à profit son expertise pour structurer ces communautés d'innovation et servira de lien institutionnel, intégrant ainsi les compétences de la diaspora dans le développement national. L'université souhaite dépasser les approches traditionnelles qui perçoivent la diaspora uniquement comme une source ponctuelle d'expertise.

Lors des discussions avec les professionnels marocains installés en Norvège, plusieurs opportunités au Maroc ont été identifiées, notamment dans les secteurs de la transition énergétique, des technologies de l'information, de la santé et de l'industrie. La réunion, qui a également réuni des hauts responsables norvégiens, s'est concentrée sur les mécanismes opérationnels pour favoriser l'intégration professionnelle, le transfert de compétences et le développement de projets d'innovation.

Cette initiative a pour objectif de renforcer le dialogue scientifique et économique entre le Maroc et la Norvège, en mettant l'accent sur les sciences appliquées et les technologies innovantes.