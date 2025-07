Dessalement : OCP Green Water met en service un pipeline stratégique entre Jorf Lasfar et Khouribga

La filiale du Groupe OCP, OCP Green Water (OGW), a annoncé la mise en service officielle de son pipeline reliant la station de dessalement de Jorf Lasfar au site minier de Khouribga, soit plus de 200 km de transfert d’eau dessalée à travers un ouvrage d’envergure.

D’un coût estimé à 5 milliards de dirhams, ce projet stratégique permet d’acheminer jusqu’à 80 millions de m³ d’eau par an, réduisant la pression sur les ressources conventionnelles. L’objectif est double : assurer l’autonomie hydrique du complexe minier de Khouribga – le plus grand gisement de phosphate au monde – et contribuer à l’approvisionnement en eau potable de la ville et au soutien des besoins agricoles régionaux.

«Ce pipeline marque une étape majeure dans notre stratégie de souveraineté hydrique. Il permettra d’économiser 80 % de l’eau issue des barrages tout en assurant la pérennité des opérations minières», a déclaré Ahmed Zniber, directeur général d’OGW.

La directrice du développement durable du Groupe OCP, Hanane Mourchid, a souligné que ce projet s’inscrit dans le programme d’investissement vert du Groupe. Objectif visé initialement en 2027 : l’autonomie complète en eau non conventionnelle. Un cap désormais atteint avec deux ans d’avance, grâce à ce nouveau maillon entre l’Atlantique et l’intérieur du pays.

Au-delà de ses performances techniques, le projet a généré d’importantes retombées socio-économiques : près d’un million de jours-homme mobilisés, soit 1 300 emplois en moyenne par jour pendant deux ans, dont 85 % en main-d’œuvre locale. En phase d’exploitation, une centaine d’emplois permanents seront maintenus.

Créée en 2022, OCP Green Water développe, produit et commercialise des eaux non conventionnelles (dessalement, réutilisation) à destination de l’industrie, de l’agriculture et des villes. Avec une capacité installée de 320 millions de m³ en 2025, OGW assure déjà l’alimentation en eau potable de Safi, El Jadida, Casablanca Sud, et désormais Khouribga. D’ici 2027, ses capacités devraient atteindre 610 millions de m³, pour inclure d’autres villes comme Marrakech.

OGW alimente tous ses systèmes avec des énergies 100 % renouvelables et s’appuie sur un écosystème d’innovation porté par l’UM6P, INNOVX, JESA et des partenaires internationaux.