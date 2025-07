Sahara : Le PP espagnol réagit à l’appel de l’Istiqlal de soutenir le plan marocain

Le Parti populaire (PP) espagnol a réagi à l’appel de Nizar Baraka en faveur du soutien au plan marocain d’autonomie pour le Sahara occidental. «Notre position sur le Sahara est publique et transparente, contrairement aux décisions opaques prises par ce gouvernement à ce sujet. Nous avons toujours défendu la même position, et nous la maintenons aujourd'hui», a déclaré Borja Sémper, porte-parole du PP, ce lundi 14 juillet, lors d'une conférence de presse. Le PP critique le soutien exprimé par Pedro Sanchez, le 18 mars 2022, à la solution marocaine envisagée pour 2027.

Sémper a précisé que «la politique étrangère de notre pays est décidée indépendamment. Elle n'est ni subordonnée ni influencée par d'autres nations, que nous respectons profondément». Il a ajouté : «Nous définissons notre position en fonction des intérêts du peuple espagnol et de nos traditions, notamment sur la question du Sahara».

Ces déclarations marquent la première réaction officielle du PP à la lettre envoyée par Nizar Baraka, secrétaire général de l'Istiqlal, au président du parti, Alberto Núñez Feijóo, la semaine dernière. Baraka y a exprimé sa «profonde préoccupation face au manque de clarté de la position du Parti populaire sur le Sahara marocain, alors qu'un large soutien international se consolide autour de l'initiative marocaine d'autonomie sous souveraineté marocaine».

Il convient de rappeler que l'initiative marocaine bénéficie du soutien des États-Unis et de 22 pays européens, dont la France et le Royaume-Uni, membres permanents du Conseil de sécurité, ainsi que de nombreux pays africains, arabes, latino-américains et asiatiques.

Lors du dernier congrès du PP, qui s'est tenu du 4 au 6 juillet à Madrid, le parti a appelé au «respect du droit international et des résolutions des Nations unies concernant le Sahara occidental», sans toutefois entrer dans les détails.

L'Istiqlal, le Parti populaire et le Rassemblement national des indépendants (RNI), présidé par Aziz Akhannouch, sont membres de l'Internationale démocratique du Centre.