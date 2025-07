Inquiet, le Polisario mobilise ses partisans au Parlement irlandais

Le 1er juin, depuis Rabat, le Royaume-Uni a officiellement exprimé son soutien au plan marocain d'autonomie pour le Sahara occidental. Cette prise de position suscite des inquiétudes parmi les partisans du Polisario au Parlement irlandais, qui craignent que Dublin ne s'aligne sur Londres. En témoigne la question écrite posée par le député Donnchadh Ó Laoghaire, membre du Sinn Féin, parti historiquement lié à l'IRA et soutien de longue date du Front Polisario.

«La position traditionnelle de l'Irlande sur le Sahara occidental est de soutenir fermement le processus onusien, notamment la Mission des Nations Unies pour l'organisation du référendum au Sahara occidental (MINURSO), ainsi que les efforts de l'Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura, pour trouver une solution politique à ce conflit persistant. Nous espérons que ces initiatives aboutiront à une solution politique équitable, durable et acceptée par tous, permettant l'autodétermination du peuple sahraoui», a répondu le ministre des Affaires étrangères et du Commerce, Simon Harris, dans une déclaration.

«La résolution 2756 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 31 octobre 2024, a prolongé d'un an le mandat de la MINURSO, jusqu'au 31 octobre 2025. Conformément à cette résolution et aux précédentes, j'ai exhorté toutes les parties concernées, ainsi que la communauté internationale, à soutenir les efforts de l'Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, et à participer aux discussions en cours. Je salue les visites et consultations qu'il a menées dans la région, notamment celles d'avril 2025», a ajouté le chef de la diplomatie irlandaise.

Pour rappel, en mars dernier, le ministre irlandais des Affaires étrangères avait ignoré les appels de députés pro-Polisario pressant le gouvernement de reconnaître la «république arabe sahraouie démocratique (RASD)».

Il y a quelques mois, le sénateur indépendant Gerard Craughwell a déclaré que «le Front Polisario ne doit pas être autorisé à déstabiliser le Maroc, tout comme le Hamas et le Hezbollah ont dévasté la bande de Gaza. Nous soutenons le Maroc».